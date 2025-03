Das Haus in der Vorstadt: Vom amerikanischen Traum zur Realität

Ein Einfamilienhaus am Stadtrand mit Garten, Pool und zwei Autos: Ausgehend von US-amerikanischen Vorstädten hat dieses Lebensideal des amerikanischen Traums von Freiheit und Sicherheit die Welt erobert. In Österreich gibt es rund 1,5 Millionen Einfamilienhäuser, der Traum vom Eigenheim im Speckgürtel ist längst nicht ausgeträumt.

Die Kulturgeschichte des Einfamilienhauses nahm ihren Ursprung in den amerikanischen Wohnvierteln des frühen 19. Jahrhunderts. „Immer mehr Leute ziehen längst auch in Europa in Einfamilienhäuser in den Vorstädten“, berichtete Philipp Engel, der die Schau ursprünglich für das Zeitgenössische Kulturzentrum von Barcelona kuratiert hat. Kein Wunder, ist Barcelona doch eine der dicht bebautesten Städte Europas.

Das Einfamilienhaus sei weiterhin die beliebteste Wohnform hierzulande, sagt AzW-Direktorin Angelika Fitz. Laut einer aktuellen Studie der Boku hat sich der Anteil der zersiedelten Fläche zwischen 1975 und 2020 verfünffacht, durch Gewerbegebiete, Einkaufszentren und Wohnbauten.