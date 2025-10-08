Sie hab'n a Haus baut: Der Weg vom Grundkauf bis zum Bau

Der Baustart für das Familienhaus in Wien Hernals erfolgte im Jänner: Nach der einjährigen Planungsphase wurde die Baugrube ausgehoben und der Keller errichtet, das Pool betoniert und Treppen in und außerhalb des Gebäudes errichtet. Die Tiefenbohrung für die Wärmedämmung hat im Mai stattgefunden, der Bauschacht um das Haus wurde anschließend hinterfüllt. Im September folgte nun der spannendste Teil: Das Fertighaus wurde aufgestellt – und das ging Schlag auf Schlag. Binnen eines Tages wurde die Bauteile per Kran auf die Baustelle gehoben und montiert, am nächsten Vormittag stand das Haus. Frei nach Arik Brauer: „Sie hab’n a Haus baut“.

Logistik auf der Baustelle:

Ein großes Thema war dabei die Logistik, wie die Bauherrin und Innenarchitektin Yvonne Meindl-Cavar von Meindl Cavar Concepts erzählt. „Wer liefert was wann an?“, fasst sie die Fragestellung zusammen. „Den Großteil hat die Firma Magnum Vollholzdesign übernommen und einen Liefertermin nach Abstimmung mit uns fixiert.“ Nach nur zwei Tagen stand das Haus. „Nach einem weiteren Tag war es dicht. Nach einer Woche waren die Fenster drinnen und nun kann mit den Installationen gestartet werden“, so Meindl-Cavar über den Ablauf.