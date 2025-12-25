Handwerker-Notdienst: So wird er nicht zur Kostenfalle
Eine zugefallene Haustüre, ein zerbrochenes Fenster oder eine lecke Wasserleitung: Pannen im Haushalt machen auch zu den Feiertagen keine Pause. Wenn etwas passiert, braucht man rasch Hilfe vom Profi.
Wird ein Handwerker nach Geschäftsschluss oder an Sonn- oder Feiertagen gerufen, kann das aber ganz schön teuer werden. Anfahrtskosten und Helfer können den Preis für den Notdienst zusätzlich in die Höhe treiben. Das zeigt ein Stichproben-Preismonitor der Arbeiterkammer bei insgesamt 88 Handwerkern in Wien.
Das kostet der Notdienst
Der Stundensatz für einen Installateur Gas-Wasser an Sonn- und Feiertagen liegt im Schnitt bei 253,40 Euro. Bei der Umfrage der Arbeiterkammer lag das günstigste Angebot bei 201,60 Euro, das teuerste bei 309,00 Euro.
Ist die Türe zugefallen, muss man für den Aufsperrdienst aus dem eigenen Bezirk an Sonn- und Feiertagen im Schnitt 176,60 Euro bezahlen.
Der Stundensatz eines Facharbeiters beim Glaser Notdienst liegt an Sonn- und Feiertagen durchschnittlich bei 158,25 Euro.
Tipps für den Notfall
Das sollten Sie beachten, wenn Sie einen Handwerker oder Notdienst rufen:
- Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
- Vorsicht ist bei Anfahrtskosten geboten: Bedenken Sie, dass bei Wegzeit ist gleich Arbeitszeit der Stundensatz verrechnet wird. Wählen Sie eher einen Handwerker in Ihrer Nähe aus und erkundigen Sie sich nach den Wegzeit- und Reisekosten für die Nahzone. Manche haben auch ein Fahrtkostenpauschale, was mitunter günstiger sein kann.
- Für den Notfall gerüstet: Speichern Sie sich am Handy den Kontakt zu einem vertrauenswürdigen Unternehmen ab, zum Beispiel eines mit Gütesiegel von meinaufsperrdienst.at. Wenn Sie über Suchmaschinen suchen, nehmen Sie bei Notdiensten nicht gleich den Erstgereihten. Vorsichtig ist bei sehr günstigen Preisen geboten.
- Fragen Sie schon am Telefon nach, in welchem Rahmen sich die Kosten bewegen werden und wie hoch sie maximal sein können.
