Handwerker-Notdienst: So wird er nicht zur Kostenfalle

Eine zugefallene Haustüre, ein zerbrochenes Fenster oder eine lecke Wasserleitung: Pannen im Haushalt machen auch zu den Feiertagen keine Pause. Wenn etwas passiert, braucht man rasch Hilfe vom Profi.

Wird ein Handwerker nach Geschäftsschluss oder an Sonn- oder Feiertagen gerufen, kann das aber ganz schön teuer werden. Anfahrtskosten und Helfer können den Preis für den Notdienst zusätzlich in die Höhe treiben. Das zeigt ein Stichproben-Preismonitor der Arbeiterkammer bei insgesamt 88 Handwerkern in Wien.

Das kostet der Notdienst

Der Stundensatz für einen Installateur Gas-Wasser an Sonn- und Feiertagen liegt im Schnitt bei 253,40 Euro. Bei der Umfrage der Arbeiterkammer lag das günstigste Angebot bei 201,60 Euro, das teuerste bei 309,00 Euro.

Ist die Türe zugefallen, muss man für den Aufsperrdienst aus dem eigenen Bezirk an Sonn- und Feiertagen im Schnitt 176,60 Euro bezahlen.

Der Stundensatz eines Facharbeiters beim Glaser Notdienst liegt an Sonn- und Feiertagen durchschnittlich bei 158,25 Euro.