Gebäuderichtlinie: Pflicht zur E-Ladeinfrastruktur in Wohnhäusern

Bleibt nur die Frage der Finanzierung: Laut Engert seien Garantien oder Vorfinanzierungen eine Lösung. „Die Immobilie wird in 20 bis 50 Jahren ein Produkt sein, das 100 bis 150 Jahre hält“, ist er überzeugt. Engert verweist in diesem Zusammenhang auf das Zinshaus. „Es war mal ein Büro, ein Supermarkt, heute sind es Wohnungen: Eine Substanz, die hält.“

„Irgendwann 2050 wird es Tage geben, da wird man im Radio hören, bleiben sie zu Hause, es ist zu heiß“, sagt Peter Engert , Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI). Mieter hätten einen Vorteil, wenn das Gebäude saniert wird, da die Betriebskosten sinken. „Wir müssen das so umsetzen, dass sich die Mieter das leisten können“, so Engert.

Die Elektro-Ladepunkte sollen außerdem bidirektionales Laden ermöglichen – der Strom soll nicht nur vom Netz in den Akku des Autos, sondern auch vom Akku zurück ins Haus fließen können, um dort verbraucht zu werden. Der Energieanbieter Verbund hat in dem Bereich der Garagenausstattung bereits Erfahrungen gesammelt. „Die Gebäuderichtlinie ist ein Motor dafür, dass Infrastruktur in Gebäuden entsteht, auf einfache Weise für Eigentümer“, sagt Martin Wagner, Geschäftsführer der Verbund Solutions GmbH. Für Betreiber von Garagen werden Parkplätze mit Verkabelung ausgestattet.

Denn sie sieht auch Änderungen in Bezug auf die Ladeinfrastruktur für E-Autos vor. Es geht um die verpflichtende Ausrüstung von Garagen- und Stellplätzen mit Vorverkabelung und Ladepunkten. Denn bei Wohngebäuden – egal ob Neubau oder Sanierung – muss für die Hälfte der Stellplätze eine Vorverkabelung gegeben sein, die Stellplätze in Wohnhäusern müssen modernisiert werden.

Im Neubau und in der Sanierung werden Zertifikate immer wichtiger. „Die Banken finanzieren nicht mehr, wenn kein Zertifikat vorliegt“, betont der ÖGNI-Geschäftsführer. „Die EU-Gebäuderichtlinie könnte den gesamten Wohnungs- und Infrastrukturbereich umkrempeln“, ist Hauke Heinrichs, CEO des Schnellladeprofis Smatrics, überzeugt.

Die Verbund-Tochter Energy4Business bietet für Bauträger und Hausbesitzer Lösungen an. Einer der Kunden ist das Österreichische Volkswohnungswerk (ÖVW), ein gemeinnütziger Bauträger, der 11.000 Wohnungen verwaltet. Laut Geschäftsführer Gerald Ebner ist die Gebäudeklimatisierung, vor allem bei Mischhäusern, schwieriger durchzuführen. „Es scheitert oft an der fehlenden Duldungspflicht der Mieter“, betont Ebner. „Und die Wien Energie fordert 60 Prozent Zustimmung für die Umstellung auf Fernwärme.“ Daher müsste das Wohnrecht saniert werden, so Peter Engert.

Aber auch die Finanzierung der Gebäudesanierung sei nicht so einfach, so Gerald Ebner: „Als gemeinnütziger Bauträger kann man dies nur aus dem Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (EVB) finanzieren. Durch die Mietpreisbremse fehlt der Branche das Geld für die Finanzierung. Da sei es deutlich einfacher, Parkplätze mit E-Ladestationen auszustatten, vor allem in neuen Gebäuden. Die Wallboxen könnten von Bewohnern um 40 Euro pro Monat gemietet werden, dazu kommt der individuelle Stromverbrauch. Ebner: „Der Verbund finanziert die Ausstattung mit Ladestationen, das ÖVW profitiert von den aufgewerteten Garagen.“