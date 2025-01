Hästens eröffnet erstes Sleep Spa in Wien: Premium-Betten zum Probeliegen

Der neue Hästens Store eröffnet an einem prominenten Standort in Wien: mit einer großen Auswahl an exklusiven Betten der schwedischen Premium-Bettenmanufaktur. Das neue Fachgeschäft für Schlafkomfort ist in einen repräsentativen Altbau als Eckladen direkt am Franz-Josefs-Kai – in einem beliebten Einkaufsviertel für hochwertiges Design – eingezogen.

Mehr als 200 Quadratmeter Fläche mit einem Sleep Spa laden zum entspannten Probeliegen der handgefertigten Betten aus Naturmaterialien ein. Das Besondere: Die Matratzen werden mit selbstgesponnenem Rosshaar gefüllt.