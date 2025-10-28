Gummibaum-Pflege: Erste Hilfe bei Thripsen

Obwohl der Gummibaum einer Leserin neue Blätter bekommt, sehen viele zerfressen aus. „Ich denke, dass die Pflanze von Thripsen befallen ist“, so Bettina Bayer-Grilz, Pflanzenexpertin bei bellaflora.

Erste Hilfe: „Separieren Sie den befallenen Gummibaum. Entfernen Sie die deformierten Blätter mit braunen Stellen im Restmüll. Brausen Sie den Gummibaum unter der Dusche von allen Seiten mit lauwarmem Wasser ab. Entfernen Sie die oberste Erdschicht im Restmüll oder setzen Sie die ganze Pflanze in frische Erde um. Thripse sind Schädlinge, die vorwiegend an Zimmerpflanzen vorkommen. Da die dunkelbraunen, ein bis drei Millimeter großen Tierchen mit bloßem Auge kaum erkennbar sind, wird ein Befall meist spät registriert. Erst in größeren Ansammlungen können Sie die teils geflügelten Schädlinge und ihre weißen bis hellgrüne Larven auf der Unterseite der Blätter sehen.“