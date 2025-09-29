Vom Apfel bis zur Zwetschke: Wie Sie Obstbäume vor Frostspanner schützen

Abgefressene Blätter im Garten bereiten einem Leser aus Purkersdorf große Sorgen. Er ist alarmiert und fragt: „Was sind das für Schädlinge und was kann ich dagegen tun? Sie haben Apfel, Marillen, Hainbuchen, Holler, Zwetschken, Hasel, Flieder, Feigen, fast alle Sträucher und Bäume in meinen Garten, befallen.“

Fraßschäden durch Insekten

„Hier handelt es sich eindeutig um Fraßschäden durch Insekten“, so Gartenexperte Hubertus Lederleitner. „Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es der Frostspanner. Er ist sehr verbreitet im in ganz Mitteleuropa. Die Weibchen legen Eier an vielen Laubbäumen und Sträuchern (Apfel, Zwetschke, Marille, Hainbuche, Flieder und viele mehr) ab. Im Frühling fressen die geschlüpften Raupen massenhaft Blätter verschiedenster Bäume. Typische Schäden: Löcher, Fraß am Blattrand, zum Teil sind nur noch Blattadern übrig. Es könnte sich auch um Blattwespen, Blatthornkäfer oder Dickmaulrüssler handeln, dich das ist unwahrscheinlich.“