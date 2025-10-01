Was ist zu tun, wenn der Gehsteig zur Stolperfalle wird?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um ungepflegte Gehsteige geht.



FRAGE: In unserer Nachbarschaft gibt es immer mehr ungepflegte Gehsteige. Von unten wächst das Unkraut in die Höhe, was die Gehsteige zu Stolperfallen macht. Man muss auf die Straße ausweichen, weil die Hecken über den Zaun wachsen. Darf so eine Verwahrlosung überhaupt sein?