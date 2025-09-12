Wiese betreten verboten: Wie kann gegen diese Hausordnung vorgegangen werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 22. September 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Änderung der Hausordnung geht.



FRAGE: In unserer Wohnungseigentumsanlage soll die Hausordnung geändert und darin die Nutzung der vorhandenen Wiese festgeschrieben werden. Bisher galt sie als „Ruhezone“, wobei dies nicht schriftlich festgehalten war. Die Anlage wurde vor 2002 errichtet. Als ich Eigentümerin wurde, wurde ich über eine solche Regelung nicht in Kenntnis gesetzt.

In der Hausordnung soll nun ein generelles Betretungsverbot festgeschrieben werden. Ein solches soll es auch bereits vor meinem Erwerb der Wohnung gegeben haben. Ein Eigentümer hat dazu einen Beschluss fassen lassen, 51 Prozent der Eigentümer sollen der Änderung zugestimmt haben.

Kann eine Änderung so einfach beschlossen werden? Kann man dagegen vorgehen?