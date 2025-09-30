Von der Abwanderung zum Anziehungspunkt: Trofaiach zeigt, wie's geht

Als „Ritterschlag für die Gemeinde“ bezeichnet Bürgermeister Mario Abl die Auszeichnung als Baukulturgemeinde. Seine Gemeinde, Trofaiach in der Obersteiermark, wurde vor vier Jahren mit dem Baukulturpreis ausgezeichnet. Zuvor war der Ort von Abwanderung geprägt. „Wir konnten den Trend umkehren und sind nun attraktiv für Familien“, so der Bürgermeister. Gelungen ist das durch ein klares Bekenntnis zum Ortskern, durch die Nutzung leer stehender Erdgeschoßlokale und einen zentralen Mobilitätsterminal. Aus dem Ortskern wurde eine Begegnungszone, die Gehsteige wurden entfernt, wie ein Teppich legt sich ein Muster über den gesamten Bereich.

Ging es früher ausschließlich um Arbeitsplätze, warum Menschen im Ort geblieben sind, geht es heute um andere Themen wie Sicherheit, Lebensqualität, Kinderbetreuung sowie Digitalisierung, um dort auch (im Homeoffice) arbeiten zu können. Damit das gelingt, braucht es vielfältige Maßnahmen. „Es geht darum, die Identität eines Ortes zu erhalten“, sagt Anneke Essl, Geschäftsführerin des Vereins Landluft. „Und Leerstand als Chance zu sehen.“ Bestand sei ein Schlüssel für so vieles.