Frostige Nächte: Jetzt Oleander und Co. einwintern

Oleander, Zitronenbaum, Bougainvillea und Olivenbaum: Diese mediterranen Pflanzen haben uns im Sommer viel Freude auf der Terrasse und im Garten bereitet. Frostige Nächte stehen jetzt bevor. Der richtige Zeitpunkt also, die Pflanzen ins Winterquartier zu holen. Der KURIER hat bei Reinhard Kittenberger von den Kittenberger Erlebnisgärten nachgefragt, wie die beliebtesten Kübelpflanzen gut durch den Winter kommen. KURIER: Wann ist der richtige Zeitpunkt, mediterranen Kübelpflanzen hereinzuholen?

Reinhard Kittenberger: Zitruspflanzen sagen bei etwa -2 °C leise „Servus“ zur Gartensaison und sollten dann eingeräumt werden. Die Bougainvillea, die Diva unter den Blühpflanzen, möchte schon vor dem ersten Frost in Sicherheit gebracht werden. Der Olivenbaum ist ein zäher Geselle – bis -7 °C, alte, gut eingewachsene Exemplare sogar bis -10 °C trotzen sie der Kälte. Der Oleander liebt es wärmer und sollte spätestens bei -5 °C geschützt stehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas-Hofer-Photography.at Reinhard Kittenberger von den Kittenberger Erlebnisgärten.

Wenn man Topfpflanzen noch länger draußen lässt – was ist besser verträglich: Nordseite oder Südseite?

In milden Lagen können viele mediterrane Pflanzen durchaus länger draußen bleiben. Die Südseite bietet mehr Sonne und Wärme, aber auch stärkere Temperaturschwankungen – hier ist ein windgeschützter Platz mit gut eingepackten Töpfen ideal.

Die Nordseite ist kühler, aber gleichmäßiger temperiert – für empfindliche Pflanzen kann das manchmal sogar besser sein. Am besten ist es, den Standort nach Pflanze und Region zu wählen – und immer mit einem wachsamen Auge auf das Thermometer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/ChiccoDodiFC/istockphoto Zitronenbäume sollten bei etwa -2 °C eingeräumt werden.

Welche Bedingungen zum Überwintern brauchen die jeweiligen Pflanzen?

Ganz einfach gesagt: Licht, Wärme und Wasser sind die drei Lebenselixiere einer Pflanze – fehlen ein oder zwei davon, dann sollten auch die anderen reduziert werden. Am besten überwintern Kübelpflanzen bei 5 bis 7 Grad und so hell wie möglich.

Ein heller, kühler Raum – etwa ein unbeheizter Wintergarten oder ein frostfreier Glashausbereich – ist ideal. Das Gießen darf reduziert werden – gerade so viel, dass der Wurzelballen nicht austrocknet.