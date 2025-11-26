Nützling oder Schädling? So identifizieren Sie Engerlinge im Hochbeet
Leserin Gabriele Gesierich baut in ihren Hochbeeten Gemüse, Kräuter und Blumen an. „Seit einigen Jahren nisten sich hier Hunderte Engerlinge ein – wahrscheinlich Larven vom Mai- bzw. Junikäfer. Diese fressen die Wurzeln, sodass die Pflanzen entweder dahinvegetieren oder gar eingehen. Wie kann ich Engerling-Befall im Hochbeet vorbeugen?“
Nützling oder Schädling?
„Bei Engerlingen im Hochbeet ist wichtig, zuerst festzustellen, ob es sich um Schädlinge wie Maikäfer oder Junikäfer oder Nützlinge wie den Rosenkäfer handelt, da die Nützlichen nur abgestorbenes Material (Kompost, Totholz) fressen und wichtig für die Humusbildung sind“, so Gartenexperte Wolfgang Praskac. Eine einfache Identifikation kann durch die Fortbewegung festgestellt werden. Den Engerling dafür auf eine glatte Fläche legen. Die schädlichen Engerlinge des Maikäfers bewegen sich in Seitenlage schlängelnd fort. Jene des Junikäfers führen Kriechbewegungen in Bauchlage aus. Die Nützlichen des Rosenkäfers bewegen sich in Rückenlage fort.
Der Experte rät: „Sollte es sich um Schädlinge handeln, kann man bei kleineren Flächen wie einem Hochbeet vor der Auspflanzung der neuen Gemüsepflanzen die Erde vorsichtig umgraben und die Engerlinge absammeln. Diese kann man anschließend an Vögel verfüttern. Ebenso empfiehlt es sich, ein Schutznetz während der Flugzeit der Käfer im Frühling über das Hochbeet zu spannen, um die Eiablage der Weibchen zu verhindern. Bei größeren Flächen ist auch eine Bekämpfung mit Nematoden möglich, das sind winzige Fadenwürmer, die natürlichen Feinde der Engerlinge. Diese kann man im Fachhandel beziehen.“
Gärtner wissen Rat
Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto von Ihrer Pflanze – an:
immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage
Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.
