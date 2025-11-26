Nützling oder Schädling? So identifizieren Sie Engerlinge im Hochbeet

Leserin Gabriele Gesierich baut in ihren Hochbeeten Gemüse, Kräuter und Blumen an. „Seit einigen Jahren nisten sich hier Hunderte Engerlinge ein – wahrscheinlich Larven vom Mai- bzw. Junikäfer. Diese fressen die Wurzeln, sodass die Pflanzen entweder dahinvegetieren oder gar eingehen. Wie kann ich Engerling-Befall im Hochbeet vorbeugen?“

Nützling oder Schädling?

„Bei Engerlingen im Hochbeet ist wichtig, zuerst festzustellen, ob es sich um Schädlinge wie Maikäfer oder Junikäfer oder Nützlinge wie den Rosenkäfer handelt, da die Nützlichen nur abgestorbenes Material (Kompost, Totholz) fressen und wichtig für die Humusbildung sind“, so Gartenexperte Wolfgang Praskac. Eine einfache Identifikation kann durch die Fortbewegung festgestellt werden. Den Engerling dafür auf eine glatte Fläche legen. Die schädlichen Engerlinge des Maikäfers bewegen sich in Seitenlage schlängelnd fort. Jene des Junikäfers führen Kriechbewegungen in Bauchlage aus. Die Nützlichen des Rosenkäfers bewegen sich in Rückenlage fort.