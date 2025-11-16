Brombeersträucher in Not: Strategien gegen Milben und Trockenheit

"Ich habe ein großes Problem mit meinen Brombeeren. Die Verfärbung der Beeren wird von Jahr zu Jahr schlimmer, so bleiben einzelne Teile der Früchte rot. Ich habe deshalb auch keine Ernte. Was kann die Ursache dafür sein und was kann ich tun, damit es den Brombeeren besser geht?“, fragt eine KURIER-Leserin.

Trockenstress oder Milben

„Brombeeren sind Waldrand-Gewächse, die den Halbschatten lieben. Dadurch kann es vor allem in sehr heißen und trockenen Sommern zu Schäden durch Sonnenbrand bzw. Trockenheitsstress kommen. Hier kann man mit Mulchmaterial (Rindenmulch, Gartenfaser, Laubschnitt etc.) und gleichmäßigen und tiefgründigen Gießen entgegenwirken“, rät Florian Zeiler von der Baumschule Zeiler Pflanzen.