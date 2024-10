Ferienwohnsitze: Zwistigkeiten in Nobelskiorten

Immobilien und Zweitwohnsitze in touristisch attraktiven Regionen sind seit vielen Jahren beliebt bei EU-Bürgern, vor allem aus Deutschland. Das gilt für Gemeinden wie Zell am See, Hallstadt, Kitzbühel und viele mehr. Lange Zeit hat man in den Gemeinden gut von diesem Run auf Grundstücke und Einfamilienhäuser gelebt. Doch der Widerstand der Bevölkerung gegen die stark gestiegenen Wohnungspreise, bedingt durch die hohe Nachfrage nach Grund und Boden, ist gewachsen.