Expo Real 2025: Immobilienbranche blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft

Die europäische Immobilienwirtschaft zeigt wieder Anzeichen der Stabilisierung. Hohe Zinsen, wirtschaftliche Herausforderungen und strukturelle Veränderungen prägen zwar den Markt, zugleich wächst aber die Bereitschaft, Chancen zu nutzen und Zukunftsthemen aktiv zu gestalten. Vor diesem Hintergrund hat die Expo Real 2025 ihre Rolle als zentrale Plattform für Austausch, Vernetzung und Geschäftsanbahnung wieder erfüllt. Vom 6. bis 8. Oktober kamen in München 1.742 Aussteller aus 34 Ländern sowie rund 42.000 Teilnehmer aus mehr als 70 Ländern zusammen.

Vorsichtig optimistisch

Der KURIER hat sich bei österreichischen Branchenvertretern umgehört. Sie sind vorsichtig optimistisch: „Obwohl wir unsere Erwartungen an die Rahmenbedingungen angepasst haben, sind wir doch zuversichtlich, dass einige Dinge wieder in Gang kommen werden. Dies trifft sowohl für Vermietung als auch Investment zu, wiewohl die im letzten Zyklus gegebene Dynamik noch einige Jahre nicht erreichbar scheint“, sagt Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Immobilien Gruppe.