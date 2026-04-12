Europa verliert seine Häuser: Wo der Traum vom Eigenheim noch lebt

Europas Wohnlandschaft verschiebt sich. Über die vergangenen 15 Jahre zeigt sich ein klarer Trend: Der Hausanteil sinkt langsam, aber stetig. 2010 lebten noch 53,7 Prozent der Europäer in einem Einfamilien- oder Reihenhaus und 45,4 Prozent in einer Wohnung. Heute ist der Abstand zu Wohnungen auf 3,5 Prozentpunkte geschrumpft. Bei gleichbleibendem Tempo könnte die Wohnung das Haus als dominierende Wohnform in Europa in den 2030er-Jahren ablösen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Datenanalyse von home24 und dem Berliner Datenstudio Data Pulse Research.

Malta verliert am stärksten

Malta, Portugal und Norwegen verzeichnen seit 2010 die stärksten Rückgänge (siehe Grafik). Österreich liegt mit -6,4 Prozent auf Platz sechs, einen Platz hinter Deutschland mit -6,5 Prozent. Trotzdem lebt noch etwa jede zweite Person (50,4) in unserem Land in einem Haus. Damit liegen wir ziemlich genau im EU-Schnitt (51,4 Prozent). In Irland sind es hingegen 90 Prozent, in der Schweiz nur 34 Prozent.

Doch es gibt Ausnahmen. In einigen osteuropäischen Ländern läuft die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung: Polen, die Slowakei , Estland und Ungarn erleben eine Art Suburbanisierungswelle und die Menschen verwirklichen sich den Traum vom Haus, den der Westen gerade verliert.