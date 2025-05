Energiegemeinschaften: Wie Dörfer sich selbst mit Strom versorgen

Der studierte Physiker ist Amtsleiter in der Gemeinde und dort auch als Projektleiter für die Energiegemeinschaft zuständig. Als Genossenschaft gegründet und seit Jänner 2024 im operativen Betrieb, zählt die EG Neudorf schon 230 Mitglieder und 500 Zählpunkte. Tendenz steigend.

Was in Neudorf passiert, ist kein Einzelfall. In ganz Österreich wachsen immer mehr Gemeinschaften, in denen Menschen ihren eigenen Strom erzeugen, miteinander teilen und so unabhängiger von internationalen Energiemärkten werden. „Einer der Schlüsselerfolge ist eine gute Balance zwischen Energieabnehmern und Energieeinspeisern, wobei es auch sogenannte Prosumer gibt, die sowohl Energie produzieren als auch konsumieren“, erklärt Barbara Hofleitner von Collective Energy (collective-energy.at).