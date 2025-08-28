Eisbaden Zuhause: Diana Lueger bringt den Trend nach Österreich

Eintauchen in vier Grad kaltes Wasser. Unvorstellbar? „Es ist tatsächlich jedes Mal wieder eine Überwindung“, gibt auch Diana Lueger zu. Gemeinsam mit ihrem Mann Dominik Braunsteiner hat die Mental- und Yogatrainerin vor zwei Jahren „Flair Wellness“ gegründet. Ein niederösterreichisches Unternehmen, das Eisbadewannen nicht nur vertreibt, sondern im Design weiterentwickelt. Es gibt zwei verschiedene Modelle: „Sky“ mit einer Wanne aus Acryl und „Ibiza“ aus hochwertigem Edelstahl, ergänzt mit rotem Zedernholz. Der externe Kühler wird mit einem Holzgestell aus der familieneigenen Tischlerei verhüllt.

„Eisbaden ist alles unter 14 Grad Celsius. Man muss sich aber an die Kälte gewöhnen, die Temperatur langsam senken und nur kurz verweilen: Zehn Grad – zehn Minuten, fünf Grad – fünf Minuten“, erklärt Lueger. Das Gerät kann bis auf vier Grad herunterkühlen. Die gute Nachricht: Wer will, kann die Funktion umdrehen und das Wasser wie in einem Hotpot auf bis zu 42 Grad erwärmen. Die 3-Phasen Filtrationstechnologie mit Ozon reinigt und desinfiziert das Wasser, bei viermaliger Nutzung pro Woche kann das Wasser bis zu acht Wochen lang genutzt werden.

Der Kühler hat eine Arbeitslautstärke von etwa 60 dB, wenn man direkt daneben steht. „Das ist vergleichbar mit einem Wasserkocher“, so Lueger. Und über die laufenden Kosten sagt sie: „Wir nutzen das Eisbad fast täglich und das kostet uns rund 30 Euro im Monat an Strom.“ Das Eisbad lässt sich zudem bequem vom Smartphone zeitlich steuern und auch die Wunschtemperatur ist mit der App einstellbar. Billig ist der Kauf des eigene Eisbads vor der Haustüre freilich nicht, ab rund 4.000 Euro ist man dabei.

Gesund bleiben

Die stylishen Wannen sind ein Hingucker auf der Terrasse, sie bieten viele gesundheitliche Vorteile, von denen der Ex-Fußballer Braunsteiner in seiner aktiven Karriere profitiert hat: Eisbaden trägt zur Stärkung des Immunsystems bei, verbessert die Durchblutung, lässt tiefer schlafen, reduziert Entzündungen, verbessert die Stoffwechselfunktion, steigert die Leistung, bessert die Konzentration und reduziert Stress.