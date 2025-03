Einkommensnachweis als Hürde: So sichern sich Vermieter ab

Der Mietwohnungsmarkt ist vor allem in den Städten heiß umkämpft, das Angebot am Markt überschaubar, die Nachfrage sehr groß. Vermieter können aus einer immer größeren Gruppe von Bewerbern wählen. Wer seine Traumimmobilie bekommen will, muss daher einiges von sich preisgeben, vor allem die finanzielle Situation.

Dass Vermieter Gehaltsnachweise von Mietern verlangen, ist nichts Neues. Allerdings beobachtet Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung, dass immer öfter verlangt wird, dass Mieter das Dreifache der Miete als Verdienst nachweisen müssen.