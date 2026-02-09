Wenig genutzt: Kann man die Kosten für den Lift senken?
Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.
Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Liftkosten geht.
FRAGE: In unserem Wohnungseigentumsvertrag gibt es betreffend die Verteilung der Liftkosten keine Regelung. Wir finden das ungerecht, da wir einen Lift auf der Nachbarstiege noch nie benötigt haben und auf unserer Stiege nur etwa ein Mal im Monat. Nur dann, wenn wir mit Gepäck in unser Kellerabteil oder zu unserem Stellplatz in Tiefgarage fahren. Gibt es eine Möglichkeit der Änderung? Zumindest eine Reduktion der Kosten?
Am KURIER Wohntelefon gab diesmal Rechtsanwältin Katharina Braun Auskunft. Sie hat folgende Rechtsantwort:
ANTWORT: In § 32 (1) Wohnungseigentumsgesetz sieht vor, dass Liegenschaftsaufwendungen gesetzlich unter den Wohnungseigentümern aufzuteilen sind. Der Absatz 5 dieser Gesetzesbestimmung ermöglicht es einem Wohnungseigentümer, bei erheblich unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeit eine rechtsgestaltende Neufestsetzung des Aufteilungsschlüssels durch gerichtliche Entscheidung zu erlangen. Voraussetzung ist, dass die objektive Nutzungsmöglichkeit (diesfalls des Lifts) für einen Wohnungseigentümer erheblich hinter der Nutzungsmöglichkeit anderer Miteigentümer zurückbleibt.
Offen bleibt bei der Anfrage, auf welchem Stockwerk die gegenständliche Wohnung liegt. Aus der Anfrage geht jedoch eine gewisse Nutzung des Aufzugs durch den Wohnungseigentümer hervor und es dürften eventuell mehr subjektive Umstände (zum Beispiel Nichtbenutzen des Liftes aus Gründen der körperlichen Fitness) vorliegen, welche dazu führen, dass der Aufzug aktuell nicht benutzt wird.
Letzteres kann eine Möglichkeit der Reduktion an der Kostenteilung, wenn nicht schon von vornherein ausschließen, so jedenfalls stark erschweren. Hier müsste der genaue Sachverhalt noch abgeklärt werden.
