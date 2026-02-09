Wenig genutzt: Kann man die Kosten für den Lift senken?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 9. Februar 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Liftkosten geht.

FRAGE: In unserem Wohnungseigentumsvertrag gibt es betreffend die Verteilung der Liftkosten keine Regelung. Wir finden das ungerecht, da wir einen Lift auf der Nachbarstiege noch nie benötigt haben und auf unserer Stiege nur etwa ein Mal im Monat. Nur dann, wenn wir mit Gepäck in unser Kellerabteil oder zu unserem Stellplatz in Tiefgarage fahren. Gibt es eine Möglichkeit der Änderung? Zumindest eine Reduktion der Kosten?