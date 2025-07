Wer bestimmt, wann das rostige Geländer gestrichen wird?

Am KURIER Wohntelefon gab diesmal Rechtsanwältin Sigrid Räth Auskunft. Sie hat folgende Rechtsantwort:

ANTWORT: Wenn ein Eigentümer bemerkt, dass bei einem Balkongeländer Sanierungsbedarf besteht, sollte er umgehend den Verwalter davon in Kenntnis setzen. Balkongeländer sind Teil der Außenhaut und fallen daher in die Instandhaltungsverpflichtung der Eigentümergemeinschaft. Der Verwalter sollte in der Folge das Balkongeländer besichtigen beziehungsweise besichtigen lassen, um den Erhaltungszustand zu prüfen und notwendige Maßnahmen zu erheben.

Da es sich um eine Angelegenheit der ordentlichen Verwaltung handelt, kann der Verwalter ohne Vorliegen eines Mehrheitsbeschlusses tätig werden. Wenn der Verwalter nicht von sich aus tätig wird, kann jeder Miteigentümer auf die Fassung eines Mehrheitsbeschlusses hinwirken. Der Verwalter ist verpflichtet, die Zustelladressen der übrigen Miteigentümer bekannt zu geben, wenn diese benötigt werden, um die Minderheitsrechte entsprechend dem Wohnungseigentumsgesetz auszuüben. Diese Verpflichtung umfasst nur die Postadressen.

Sollte auch das nicht erfolgreich sein, könnte man einen Antrag auf Durchführung der notwendigen Erhaltungsarbeiten in Erwägung ziehen. Ein solcher wäre beim zuständigen Bezirksgericht einzubringen.