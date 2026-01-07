Wohnung als Büro vermietet: Muss die Mieterhöhung vergebührt werden?
Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Vermietung einer Wohnung als Büro geht.
FRAGE: Ich habe meine frei finanzierte Eigentumswohnung vermietet. Da die Mieter diese Wohnung nicht als Wohnung, sondern als Büro nutzen, habe ich den Mietvertrag vergebührt. Die Erhöhung der Miete für das vermietete Objekt habe ich jedoch nicht vergebührt. Ist das in Ordnung?
Am KURIER Wohntelefon gab diesmal Barbara Walzl-Sirk vom Mieterschutzverband, Auskunft. Sie hat folgende Rechtsantwort:
ANTWORT: Grundsätzlich fällt bei der Erhöhung des Mietzinses aufgrund einer Wertsicherungsvereinbarung keine weitere Gebühr an. Anders wäre es, wenn Sie einen Staffelmietzins (also einen Mietzins vereinbart haben, der jedes Jahr um einen schon im Mietvertrag vereinbarten Betrag höher wird) oder einen umsatzabhängigen Mietzins vereinbart hätten.
Eine Gebühr würde jedoch auch dann anfallen, wenn Sie über die Erhöhung des Mietzinses eine neue Urkunde erstellen würden.
Schriftliche Mietverträge für Geschäftsräume und deren Verlängerung sind zu vergebühren. Die Gebühr ist eine einmalige Rechtsgeschäftsgebühr, die der Vermieter ans Finanzamt abführen muss.
Die Mietvertragsgebühr muss vom Vermieter oder seinem Vertreter bis zum 15. des dem Mietvertragsabschlusses zweitfolgenden Monat bezahlt werden. Beispiel: Wird ein Mietvertrag mit Datum 12. Jänner unterfertigt, muss die Einzahlung bis 15. März beim Finanzamt erfolgen.
In Österreich sind Mietverträge für Wohnräume, die ab dem 11. November 2017 abgeschlossen wurden, von der Mietvertragsgebühr (Vergebührung) befreit.
