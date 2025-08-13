Nachbarbäume drücken Zaun nieder: Wer zahlt?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 25. August 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Bodendecker des Nachbarn geht.



FRAGE: Mein Nachbar hat Bodendecker, die immer höher werden. Sie drücken meinen Maschendrahtzaun nieder. Ich schneide die Äste auf meiner Seite zurück. Muss ich das auf meine Kosten erledigen? Und wer muss die Kosten für den kaputten Zaun tragen?