Nachbarbäume drücken Zaun nieder: Wer zahlt?
Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Bodendecker des Nachbarn geht.
FRAGE: Mein Nachbar hat Bodendecker, die immer höher werden. Sie drücken meinen Maschendrahtzaun nieder. Ich schneide die Äste auf meiner Seite zurück. Muss ich das auf meine Kosten erledigen? Und wer muss die Kosten für den kaputten Zaun tragen?
Am KURIER Wohntelefon gab diesmal Rechtsanwältin Julia Fritz Auskunft. Sie hat folgende Rechtsantwort:
ANTWORT: Sie dürfen Wurzeln und Zweige, die von Nachbars Grundstück auf Ihres ragen, zurückschneiden – sofern sie die Nutzung Ihres Grundstücks beeinträchtigen und der Nachbar nicht innerhalb einer angemessenen Frist selbst handelt. Die Kosten für die Entfernung der Äste auf dem eigenen Grundstück hat der Beeinträchtigte, also Sie, zu bezahlen.
Man kann den Nachbarn auffordern, die Pflanzen so zu pflegen, dass sie das eigene Grundstück nicht mehr beeinträchtigen. Wird der Zaun durch die Bodendecker beschädigt, haftet der Nachbar nur dann für die Reparaturkosten, wenn ihm ein Verschulden nachgewiesen werden kann – etwa, weil er die wuchernden Pflanzen nicht gepflegt oder Hinweise auf eine drohende Beschädigung ignoriert hat.
