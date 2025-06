Nässeschaden: Muss ich halbherzige Sanierungen vom Bauträger akzeptieren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Nässeschäden am Reihenhaus geht.



FRAGE: Ich habe seit 23 Jahren ein Reihenhaus, seitdem gibt es auch immer wieder Probleme mit Nässeschäden. Der Bauträger saniert auch immer wieder, aber in Ordnung ist es offensichtlich noch immer nicht. Aktuell ist ein Schaden festgestellt worden bei der Unterschallung des Daches. Ein Brett ist morsch. Ich bin diese halbherzigen Sanierungen leid. Was soll ich unternehmen?