Zusammenspiel von Natur und Design: Das Greenhaus in Wien

Üppiges Grün trifft auf cooles Design: Mit dem Greenhaus in der Neubaugasse 68 im siebenten Bezirk in Wien zeigen Vitra und Calienna ein neues, temporäres Konzept in Wien. Das komplette Obergeschoß von Calienna wurde dafür vom Schweizer Möbelunternehmen Vitra umgestaltet. Calienna ist seit seiner Eröffnung vor fünf Jahren ein Ort mit dem kreativen Spirit von Gründerin Miriam Cervantes, bestehend aus Pflanzenstore, Café, Galerie und Kreativstudio.

Ein zentrales Element: das Anagram Sofa in herbstlich warmer Farbe.

Die Idee hinter dem Konzept: Das Greenhaus soll ein Treffpunkt zweier Welten sein. Für Design einerseits und pflanzenorientierte Vision eines bewussten Lebens andererseits. Zusammen wollen die beiden Familienunternehmen Räume schaffen, die lebendig, ausdrucksstark und greif- und erlebbar sind. Gestaltet wird das Greenhaus mit Möbelklassikern von Charles & Ray Eames, dem Anagram Sofa (Panter & Tourron), Slow Chairs (Ronan & Erwan Bouroullec) und weiteren Vitra Highlights.

Bis 24. Oktober kann das Greenhaus im 1. Stock besucht werden.

Zu sehen bis 24. Oktober Das Greenhaus möchte mehr sein als eine temporäre Installation, wie Karin Voser Birarda von Vitra erklärt: „Mit dem Greenhaus haben wir gemeinsam mit Calienna einen lebendigen Raum kreiert, der Plattform für vieles – gemütliche Coffee Breaks, Austausch, Präsentationen – sein soll. Wir sehen uns hier sehr stark in der Tradition der großartigen Charles & Ray Eames, die nicht nur außergewöhnliches Design geschaffen haben, sondern die auch dem Credo „Be a good host“ verpflichtet waren. Im Greenhaus sind wir – Vitra und Calienna – gute Gastgeber und zeigen die Power der Kooperation von gutem Design und der Vitalität der Pflanzenwelt“.