Türkranz bis Traumfänger: Weihnachtsdeko selbst gestalten

Ein einladender Türkranz, der Besucher willkommen heißt, ein schönes Gesteck mit Kerzen: beim Anfertigen verbreiten die Zweige einen betörenden Duft und das fertige Dekostück macht gute Laune. Im Buch „Weihnachten feiern. Das neue Buch für Floristinnen und Deko-Profis“ werden DIY-Projekte detailliert vorgestellt, mit Zutatenliste und genauer Anleitung.

Für die Girlande braucht man einen stabilen, möglichst geraden Ast, Wellenringe, Zweige und Christbaumkugeln. Ein stabiler, gerader Ast wird an beiden Enden durchbohrt und eine Aufhängung angebracht. Nun einen Wellenring aus Draht aufschneiden und die Enden durch die beiden Löcher im Ast stecken und die Enden umbiegen – sodass der Drahtring nicht mehr herausrutschen kann. Dann die kurz geschnittenen, grünen Zweige mit einem dünnen Bindedraht auf den Drahtring binden, sodass die Stiele nach hinten zeigen. An einem zweiten aufgeschnittenen Wellenring die kleinen Christbaumkugeln im Halbprofil aufbinden, und diesen dann an dem ersten Halbring befestigen.