Türkranz bis Traumfänger: Weihnachtsdeko selbst gestalten
Zusammenfassung
- Das Buch „Weihnachten feiern“ bietet zahlreiche DIY-Ideen für festliche Dekorationen wie Kränze, Tischschmuck und Kerzengestecke.
- Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Zutatenlisten erleichtern das Nachbasteln von Girlanden und weiteren Dekostücken.
- Für einen weihnachtlichen Traumfänger werden Drahtring, Wickeldraht, Pflanzen und Christbaumkugeln kreativ kombiniert.
Ein einladender Türkranz, der Besucher willkommen heißt, ein schönes Gesteck mit Kerzen: beim Anfertigen verbreiten die Zweige einen betörenden Duft und das fertige Dekostück macht gute Laune. Im Buch „Weihnachten feiern. Das neue Buch für Floristinnen und Deko-Profis“ werden DIY-Projekte detailliert vorgestellt, mit Zutatenliste und genauer Anleitung.
Für die Girlande braucht man einen stabilen, möglichst geraden Ast, Wellenringe, Zweige und Christbaumkugeln. Ein stabiler, gerader Ast wird an beiden Enden durchbohrt und eine Aufhängung angebracht. Nun einen Wellenring aus Draht aufschneiden und die Enden durch die beiden Löcher im Ast stecken und die Enden umbiegen – sodass der Drahtring nicht mehr herausrutschen kann. Dann die kurz geschnittenen, grünen Zweige mit einem dünnen Bindedraht auf den Drahtring binden, sodass die Stiele nach hinten zeigen. An einem zweiten aufgeschnittenen Wellenring die kleinen Christbaumkugeln im Halbprofil aufbinden, und diesen dann an dem ersten Halbring befestigen.
Schritt für Schritt
Für den weihnachtlichen Traumfänger braucht man einen Drahtring, Wickeldraht, Pflanzen, Baumkugeln und eine Kordel. Für die mittige Ausgestaltung wird Wickeldraht mehrmals über ein Stück stabile Pappe gewickelt, bis ein fingerdicker Wulst entsteht. Diese von der Pappe ziehen, auseinanderschneiden, mittig über den Ring legen und an dieser Stelle festdrahten. Nun kleine Sukkulenten, getrocknete Kräuter, Zapfen und Mini-Christbaumkugeln an die Enden der Drähte knoten, sodass diese im zentralen Bereich des Rings positioniert sind. Zum Schluss mittig oben eine Kordel anbringen, mit der der Traumfänger so aufgehängt werden kann, dass er gut zur Geltung kommt. Fertig!
Buchtipp
„Weihnachten feiern. Das neue Buch für Floristinnen und Deko-Profis“ von Dorothea Hamm und Doreen Neumann ist bei Blooms
erschienen, € 30,80
