Cloud Dancer: Die Farbe des Jahres 2026 passt überall

Die Pantone-Farbe des Jahres heißt Cloud Dancer. Dieses cremige Weiß ist zurückhaltend, passt überall dazu und kann andere Farben zum Strahlen bringen.
30.12.25, 05:00
Die Farbe des Jahres 2026 von Pantone steht fest und sie heißt Cloud Dancer. Dieses luftige, cremige Weiß soll Ruhe, Klarheit und einen Neuanfang symbolisieren. Von Kritikern als Nichtfarbe bezeichnet, kann "Wolkentänzer" gut als dezente Hintergrundfarbe, die andere Töne zum Strahlen bringt, dienen. Sie kann als Basis für Kreativität und Entschleunigung gesehen werden, ganz im Gegensatz zu den oft lauten Trendfarben.

Platz nehmen: BOTANIC ARMCHAIR von NATUZZI, ab 1.940 Euro.

Gerade im Interior-Bereich kann sich die Farbe noch als Liebling der Gestalter entpuppen. Cloud Dancer ist zurückhaltend und passt überall dazu. Sie harmoniert gut mit Pastell- und Naturtönen, schafft Kontrast und kann auch als eigenständiges Statement gesetzt werden. Diese ausgewählten Möbel und Accessoires bringen Frische ins Haus schon zu Jahresbeginn.

Tischlampe Camomille von Kartell um 210 Euro

Müslischalenset Alpenwiese von Gipfelstück, 4-teilig, um € 89,90 bei xxxlutz.at

Vase Christian aus Off-white-Dolomit, Ø 21 x H 33 cm, um € 20 bei JYSK

Knot Kissen von Design House Stockholm, um 107 Euro bei shop.schoener-wohnen.de

Badetemantel Texas von VOSSEN, ab 74,99 Euro

Kissenbezug Elysee von AIGNER X BETTENRID, ab 99 Euro

