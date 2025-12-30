Cloud Dancer: Die Farbe des Jahres 2026 passt überall

Die Farbe des Jahres 2026 von Pantone steht fest und sie heißt Cloud Dancer. Dieses luftige, cremige Weiß soll Ruhe, Klarheit und einen Neuanfang symbolisieren. Von Kritikern als Nichtfarbe bezeichnet, kann "Wolkentänzer" gut als dezente Hintergrundfarbe, die andere Töne zum Strahlen bringt, dienen. Sie kann als Basis für Kreativität und Entschleunigung gesehen werden, ganz im Gegensatz zu den oft lauten Trendfarben.