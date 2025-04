Neuer Look für das Büro von Campari Austria: Am Wiener Graben erstrahlen die neu gestalteten Räumlichkeiten in einem Design, das italienische Raffinesse mit dem zeitlosen Charme der Wiener Architektur vereint. Mit Liebe zum Detail und einem tiefen Verständnis für die Marken der Campari Gruppe hat das Wiener Innenarchitekturbüro Derenko auf mehr als 600 Quadratmetern eine besondere, farbenfrohe Arbeitswelt erschaffen.