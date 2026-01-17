Wiens Büroimmobilien trotzen der Krise: Viele neue Flächen vermietet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach den rückläufigen Jahren 2023 und 2024 zeigte sich der Wiener Büroimmobilienmarkt im Jahr 2025 erstaunlich robust. Die Büromieten stiegen, Investoren nahmen wieder niedrigere Renditen in Kauf als in den Jahren nach der Pandemie, als noch nicht klar war, wie sehr das Homeoffice dem Büro den Rang ablaufen wird. Mittlerweile haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ganz oder teilweise zurückbeordert, moderne Arbeitsräume sind wieder gefragt. 230.000 Quadratmeter Bürofläche wurden 2025 in Wien vermietet, das ist ein Zuwachs von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Besonders hochwertige und nachhaltige Neubauprojekte bleiben klare Treiber der Nachfrage“, betont Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Immobilien Gruppe. Die Nachfrage bleibt laut dem Experten auch 2026 solide.

Das liegt vor allem an den innovativen Neubauprojekten und Refurbisments, die nun fertig werden oder – bereits bezugsfertig sind. 2025 sind besonders viele Büroflächen fertiggestellt worden: Leopoldquartier, Vienna Twentytwo beim Donauzentrum, der Central Hub im Twenty One und das Carré Muthgasse. Zusätzlich ist mit dem S12 ein stilvoll saniertes Gründerzeithaus als neuer Bürostandort im ersten Bezirk auf den Markt gekommen und erweitert das eingeschränkte Angebot an Innenstadtstandorten.

2026 werden hingegen nur zwei Projekte neu vermietet, der Büro- und Wohnturm DC2 auf der Donauplatte und Enna – the work life building im 3. Bezirk. „Die Fertigstellungsleistung 2026 ist überschaubar, jedoch qualitativ herausragend“, sagt Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH. „Arbeitswelten mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort werden immer stärker nachgefragt“, beobachtet er.