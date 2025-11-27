Zeitloses Wohnen: Bolia eröffnet neuen Showroom in Wien

Ein Stück Dänemark mitten in der Wiener City: Vor wenigen Tagen hat die dänische Designmarke Bolia ihren neuen Showroom in der Weihburggasse 11 eröffnet – nur wenige Schritte von der Kärntner Straße und dem Stephansplatz entfernt. Wohnen wie in Skandinavien Nach den Eröffnungen in Graz und am Wiener Schottenring ist es der dritte Standort des Labels in Österreich. Das neue Geschäft befindet sich in einem charmanten Gebäude aus dem Jahr 1899, das nach den Plänen des renommierten Architekten Ludwig Tischler errichtet wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Haidvogl Bolia eröffnete Mitte November seinen Showroom in der Weihburggasse 11 im 1. Bezirk.

Wo schon Steinway-Flügel präsentiert wurden, ist jetzt Platz für dänische Möbel. Auf drei Ebenen mit insgesamt 370 Quadratmetern können die Interessenten in das zeitgenössische skandinavische Wohnen eintauchen, das sich sehr natürlich und reduziert präsentiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Haidvogl Von Möbeln bis Accessoires: Auf mehreren Ebenen findet man alles rund ums Wohnen und Einrichten.

In diesem neuen Geschäft präsentiert Bolia sein gesamtes Universum: Möbel, Beleuchtung, Textilien und Accessoires, die darauf ausgelegt sind, warme, zeitlose und verantwortungsvolle Innenräume zu schaffen. Die bevorzugte Farbpalette reicht von Winterweiß über Beige, Greige bis Grau und Braun.