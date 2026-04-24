Umbau statt Abriss: Dieses Wiener Projekt spart 10.000 Tonnen CO2

Nutzungen ändern sich, das Bauwerk bleibt: So geschehen beim Bürogebäude „enna“ im 3. Wiener Gemeindebezirk. Die gelungene Revitalisierung zeigt, dass 40 Jahre für ein Bauwerk aus Beton kein Alter sind. Die Betonstruktur des Vorgängerbaus aus den 1980er-Jahren konnte für das neue Projekt genutzt und damit Ressourcen geschont werden. Durch den Erhalt des Gebäudes wurden im Vergleich zu einem Neubau nahezu 10.000 Tonnen CO 2 -Äquivalent eingespart.

Umbau statt Abriss

Das 1984 von Architekt Heinz Neumann geplante Bauwerk wurde bis 2023 von den ÖBB als Bürogebäude genutzt. Der neue Eigentümer, Art-Invest Real Estate, entschied sich, das Objekt 2024 umzubauen und zu modernisieren, statt abzureißen. Dabei wurde der Gebäudekern erhalten, das Bauwerk thermisch saniert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.