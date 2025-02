Mipim Awards: Die spektakulärsten Architekturprojekte im Rennen

Wenn ab 11. März wieder die größte Immobilienmesse der Welt in Cannes startet, werden sie gekürt – die diesjährigen MIPIM Award Preisträger in zehn Kategorien: Hotel- und Tourismus; Kultur, Sport und Bildung; Industrie und Logistik; Wohnen; Stadterneuerung; Mega-Entwicklung; Neu-Entwicklung; Arbeitsplatz; Gemischt genutztes Projekt; Konvertierungsprojekt.

The Opera Park, geplant von Cobe Architekten

Die 39 Finalisten, davon je vier aus Dänemark und Deutschland, wurden diese Woche vorgestellt. Projekte von Europa bis Kanada und den USA, von Oman bis Japan – sind in die engere Auswahl gekommen, in Summe sind 22 Länder vertreten.

Die nordischen Länder sind im Reigen der Finalisten gut vertreten. Dänemark rittert mit dem Holzhochhaus in Aarhus, dem Opera Park, dem Craft College und dem UN17 Village um die Auszeichnung. Der Opera Park in der Nähe der Royal Danish Opera wurde in einen lebendigen Park mit vielen Bäumen umgestaltet, mit Gewächshaus samt Café.