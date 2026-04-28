Große Wertschätzung für Architekten in Belgien und Slowenien: Vor Kurzem wurden die Gewinner der renommierten Mies van der Rohe Awards verkündet. In der Hauptkategorie „Architecture“ überzeugte die Sanierung des in den 1950er-Jahren errichteten Kongresszentrums Palais des Expositions in Charleroi in Wallonien, Belgien, realisiert von AgwA (Brüssel) und architecten jan de vylder inge vinck (Gent).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FIlip Dujardin Architecture Winner: Kongress- und Ausstellungszentrum in Charleroi.

Der Nachwuchspreis „Emerging Architecture“ für die Transformation eines ehemaligen Industriekomplexes in ein temporäres Theatergebäude in Ljubljana, Slowenien, geht an das Architekturbüro Vidic Grohar Arhitekti (Ljubljana). Aus 410 nominierten Projekten wählte die Jury zwei Projekte, die sich mit dem Weiterbauen im Bestand beschäftigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Maxime Delvaux Emerging Architecture Winner: Temporäres Theatergebäude in Ljubljana.

Preisverleihung im Mai Für das Kongress- und Ausstellungszentrum in Charleroi, das weiterhin für Veranstaltungen genutzt wird, habe das Architektenteam einen mutigen und einfallsreichen Ansatz entwickelt, heißt es in der Beurteilung. Die Architekten ließen bei ihrem Umbau Reparaturen und Ergänzungen bewusst sichtbar. Beim temporären Theatergebäude in Ljubljana lobte die Jury unter anderem „die präzisen, kostengünstigen Eingriffe“.