Immer mehr randalierende Flugzeugpassagiere

EASA und IATA starten deswegen gemeinsam die Kampagne "Not On My Flight", also: "Nicht auf meinem Flug". Sie soll für rücksichtsloses Verhalten und Aggressionen sensibilisieren, welche den Flug gefährden. Ein großes Problem ist der übermäßige Konsum von Alkohol. "Aufsässige Passagiere sind eine kleine Minderheit, ihr Verhalten hat aber überproportionale Auswirkungen auf andere", heißt es dazu in einer Aussendung der EASA.