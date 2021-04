Immer mehr deutsche Banken heben Strafzinsen ein

In der Corona-Pandemie legen viele Menschen Geld auf die Seite, doch immer häufiger werden größere Summen in Deutschland zum Minusgeschäft. Inzwischen verlangen dort 300 Banken und Sparkassen vor allem für Tagesgeld ein sogenanntes Verwahrentgelt von meist 0,5 Prozent, wie aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Allein in den ersten 100 Tagen heuer führten demnach mehr als 100 Geldhäuser Strafzinsen ein (Stand: 9. April).

Kreditinstitute geben Kosten weiter

"Aktuell kommen nahezu täglich weitere Banken hinzu", berichtete Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Nach seiner Einschätzung hat Corona den Trend beschleunigt. "In der Pandemie legen viele Verbraucher ihr Geld lieber aufs Konto, statt es auszugeben. Für Banken ist das ein Problem, denn sie zahlen selbst Strafzinsen auf überschüssige Einlagen", sagte Maier. "Je mehr Spargelder sie annehmen müssen, desto größer wird der Druck auf die Kreditinstitute, diese Kosten an ihre Kunden weiterzugeben."