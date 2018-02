Man könnte meinen, die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young hätten das offizielle Bullshit-Bingo für die Blockchain-Welt entwickelt:

"Unsere Plattform wird die Welt zu einem besseren, verblockchainten Ort machen, mit einer dezentralisierten, weltweiten Kryptowährung der nächsten Generation ohne korrumpierte, zentrale Autorität."

Dieses ausgedachte Statement vermengt einige der häufigsten Buzzwords, die man auf Websites und in Dokumenten neuer Kryptowährungen findet. Das zeigte die Untersuchung von 372 Initial Coin Offerings (ICO) durch E&Y. Dessen Tech-Investmentexperte Mikhail Tregubenko präsentierte die Ergebnisse kürzlich auf der Cryptocurrency Conference Vienna. Etwa 80 Interessierte versammelten sich in einem Keller in der Wiener Innenstadt, Das Thema ICO stand im Mittelpunkt.

Initial Coin Offerings sind eine Finanzierungsform für Blockchain-Unternehmen. Diese bieten die Währung ihrer Blockchain (sogenannte Tokens oder Coins) zum Verkauf an. Es gibt dabei unterschiedliche Konzepte, aber meist können diese als "Utility Tokens" auf Tauschbörsen gehandelt, oder später zum Handel auf der Blockchain selbst und für den Kauf von Leistungen des Unternehmens genutzt werden. Meist werden ICOs weit vor dem Start des Produkts abgehalten, noch während seiner anfänglichen Entwicklung.

Rechtlich nicht kompliziert

"Das ist keine Raketenwissenschaft", sagt Christoph Strasser über die rechtlichen Grundlagen der Kryptowelt, in denen er wenig Neues sieht. Solche "Utility Tokens" verstehe man etwa am besten als Coupons, erklärt der Gründer der Wiener Kanzlei "42law". Strasser lässt Kritik an den meisten ICOs und ihrer Coupon-Praxis durchblicken. Für ihn wären "Equity Tokens" (wo Firmenanteile statt Leistungen vorerkauft werden) die "professionellste und ehrlichste Form ein ICO zu machen". "Wahrscheinlich sind sie deshalb so rar", sagt er.

Tregubenko wiederum kritisiert, dass eine große Zahl der Unternehmen, die Coins ausgeben, in ihrer Vision kaum klar machen können, wozu ihr Projekt überhaupt eine Blockchain benötigt. Viele springen offenbar einfach auf einen Hype auf.

"FOMO"

Erfolgreiche ICOs bedeuten schnelles Geld ohne die höheren rechtlichen Schranken anderer Finanzierungsmodelle. Und schnell ist dabei keine Übertreibung. Der "Basic Attention Token" von Brave, der die Werbefinanzierung im Web durch eine Blockchain-Lösung verbessern soll, sammelte als bisher erfolgreichstes Projekt etwa 35 Millionen Dollar innerhalb der atemberaubenden ersten 30 Sekunden seines Fundraisings.

Hinter solchen Meldungen können durchaus durchdachte Geschäftsideen stecken. Investoren werden aber aufgrund des beschriebenen Tempos oft nicht durch eine gebotene, genaue Evaluierung von Projekten, ihrer Vision und Technologie angespornt.

Tregubenko sieht oft viel eher "FOMO" als Antrieb. FOMO ist ein geflügeltes Wort unter Kryptohändlern. Es steht für "Fear Of Missing Out" - die Angst, eine Möglichkeit zu verpassen. Dabei sollte man als ernsthafter Investor genau dieses Denken so gut es geht vermeiden und genau hinsehen, rät Tregubenko. Dieses Denken ist Bestandteil vieler Blasen.

ICOs werden schwieriger

Trotz Hype und FOMO wird es aber anscheinend schwieriger, das Geld beim ICO zum Sprudeln zu bringen. Der hohe Preise bereits "etablierter" Kryptowährungen hat im Verlauf des vergangenen Jahres Kapital in deren Richtung abfließen lassen und das Wachstum des ICO-Marktes (der Ende 2017 etwa vier Milliarden Dollar schwer war) gebremst. Zudem gibt es einen erhöhten Konkurrenzkampf um die Investoren, weshalb nicht mehr so viele Unternehmen ihre Ziele erreichen. Waren es im Juni 2017 noch 93 Prozent, reduzierte sich der Anteil bis November auf 23 Prozent.

Ein Marktstart lässt sich nicht aus dem Nichts produzieren. 200-400.000 Dollar braucht man mittlerweile, um Marketing, rechtliche Fragen und Community Management erfolgreich und professionell vorzubereiten, schätzt Tregubenko. Zwei bei der Konferenz anwesende Unternehmer, die jeweils selbst ein ICO durchführen, bestätigten diese Zahl. Die Kostenentwicklung sei zudem schwer abschätzbar. Als Facebook kürzlich die Werbung für ICOs verbot, erhöhten sich die Marketingkosten plötzlich merkbar. Auch zugekaufte Expertise sei im überhitzten Markt ziemlich teuer.

Ethereum zeitweise lahmgelegt

Ein anderer variabler Aspekt sind die Kosten für die Blockchain-Nutzung. Die meisten ICOs setzen auf der bekannten Ethereum-Blockchain auf. Da aber jede Verwendung der Technologie diese auch langsamer und Transaktionen teurer macht, ist ihre Popularität gleichzeitig ein Problem.

Ein Service namens "CryptoKitties", bei dem Menschen digitale Kätzchen ähnlich wie Tamagotchis züchten und darüber hinaus handeln konnten, habe die Ethereum-Kette etwa vor einingen Wochen so verlangsamt, dass ganze ICO-Starts verzögert wurden. Der boomende Service - das teuersten Kätzchen kostet umgerechnet derzeit fast 200.000 Euro - band einfach zu viele Ressourcen der Infratstruktur an sich. Zwar entwickeln sich Blockchains nach solchen Erfahrungen weiter, Tregubenko und E&Y erwarten sich aufgrund dieser Belastungsphasen jedoch eine Diversifizierung der Infrastruktur.

Für Investoren sind ICOs - wie im Prinzip der gesamte Kryptomarkt - riskant. Fast zehn Prozent der Investitionen gehen verloren, weil sie Hackerattacken zum Opfer fallen, sagte Tregubenko. Auch die Daten, die sie im Tausch für die Tokens zur Verfügung stellen, seien häufig in Gefahr. Auf eine Zahl, wie viele ICOs überhaupt in betrügerischer Absicht gestartet werden, wollte er sich gegenüber dem KURIER nicht festlegen. Etwa 20 Prozent hätten ein nachvollziehbares Geschäftsmodell, erklärte er auf eine Frage aus dem Publikum der Cryptocurrency Conference.

Verschlafenes Österreich

Es gibt und gab auch bereits Initial Coin Offerings aus Österreich. Im E&Y-Nationenranking fehlt das Land aber. Es wäre nach Tregubenkos Recherchen aber eher weiter unten anzusiedeln. Ganz im Gegenteil etwa zur Schweiz, die auf Rang 10 liegt. Der Ort Zug sei eine Art Silicon Valley für ICOs.

Optimale Rahmenbedingungen für solche Unternehmungen sähen ähnlich wie bei Startups im Allgemeinena us, erklärte Tregubenko gegenüber dem KURIER. Nötig seien dafür etwa Inkubatoren und Accelerator-Programme. Besonders gut scheint das in den USA, Russland, China, Hongkong, Singapur, Israel und auch Deutschland zu funktionieren, die die Rangliste anführen.

Es lohne sich auch, auf die jeweiligen natürlichen und industriellen Stärken eines Landes zu achten. Angetan zeigte er sich etwa von einem österreichischen Krypto-Startup, das Krypto-Miningfarmen an bestehende Wasserkraftwerke angeschlossen betreibt. Dieses Business ist normalerweise viel lukrativer in Ländern mit kühlem Klima und billigem Strom. Österreichs Kryptowelt, urteilt Tregubenko, "hat das Potential zu wachsen".