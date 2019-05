Ibiza-Affäre: Haselsteiner lässt Auftragsvergabe bei Westbahn prüfen

Der zurückgetretene Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) spricht in der Video-Aufnahme in Ibiza davon, der Baufirma Strabag künftig keine öffentlichen Aufträge mehr zu geben. Dazu gab es wohl eher weniger Möglichkeiten, "aber wir werden uns auch die Westbahn anschauen, da ist das vielleicht anders zu sehen", sagte Strabag- und Westbahn-Eigentümer Hans Peter Haselsteiner am Montag zur APA.

Bei der Strabag würden entgangene Aufträge eher "der Ordnung halber" überprüft. Denn "so einfach wie sich das der Herr Strache vorstellt, ist das nicht" mit der selektiven Vergabe von Aufträgen. Österreich habe ein "robustes Vergaberecht", das unterlegenen Firmen Einsprüche ermögliche. Bisher sei in der Strabag auch nicht aufgefallen, dass man benachteiligt wurde. Haselsteiner will aber auch prüfen lassen, ob es gegen ihn eine Kampagne gegeben haben könne.