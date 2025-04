Die US-Fastfood-Kette Hooters hat am Montag einen Insolvenzantrag eingereicht. Das Unternehmen leide unter gestiegenen Kosten und weniger Kundschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Künftig will sich das Unternehmen neu positionieren. Ein reines Franchise-Modell soll langfristiges Wachstum ermöglichen. Die 100 US-Standorte werden an zwei Franchisenehmer übergeben, die bereits Filialen des Unternehmens betreiben.

Filialen in Österreich

Das Unternehmen Hooters, Inc. mit Sitz in Clearwater, Florida, wurde 1983 gegründet. Die Geschäftsstrategie des leicht bekleideten, ausschließlich weiblichen Bedienungspersonals ist in den letzten Jahren in die Kritik geraten.

In Österreich gab es fünf Hooters-Filialen. Eine sechste Filiale in Wien wurde 2007 geschlossen. 2020 wurden die Franchiseverträge der fünf bis dahin verbliebenen Filialen nicht verlängert und die Filialen umbenannt.