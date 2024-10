Rückruf von Mährobotern: Möglicher Ausfall des Hindernissensors

Der japanische Konzern Honda hat für sechs seiner Mähroboter-Modelle wichtige Sicherheitshinweise veröffentlicht. Demnach kommt es in seltenen Fällen bei den genannten Miimo-Modellen zu einem Ausfall des Hindernis-Hebesensors.

Der Konzern bittet die Besitzer darum, sich mit dem nächstgelegenen Honda-Händler in Verbindung zu setzen, um einen Termin für eine kostenlose Reparatur des Mähroboters zu vereinbaren. Sobald die Modifizierung erfolgt ist, befindet sich das Gerät wieder in einem technisch einwandfreien Zustand, so Honda.