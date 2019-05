Hohe Erwartung, hoher Verlust: Bringt's Uber an der Börse?

Der Start holperte etwas. Der US-Fahrdienstvermittler Uber konnte bei seinem Börsegang in New York die Aktien nicht so erfolgreich platzieren wie erhofft. Das Unternehmen setzte den Ausgabepreis auf 45 Dollar je Aktie fest, am unteren Ende der Preisspanne. Uber erlöst rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro. Das Umfeld ist nicht ideal. Der Zoll-Streit zwischen den USA und China sorgt für schlechte Stimmung. Mit Spannung wird der erste Handelstag, heute, Freitag, erwartet.

Aber was ist Uber an der Börse zuzutrauen? Das Unternehmen ist einer der am höchsten bewerteten, aber auch umstrittensten Börsenneulinge der Finanzgeschichte. Die rasante Expansion des 2009 in San Francisco gegründeten Unternehmens ist aber von Konflikten geprägt - mit Behörden, Wettbewerbern, intern und Gewerkschaften. Noch kurz vor dem Börsengang gab es weltweite Proteste und Streiks von frustrierten Uber-Fahrern.