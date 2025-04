Hofer wird zum Ökostrom-Anbieter

Nach Reisen und Mobilfunk wagt sich der Lebensmitteldiskonter Hofer in ein weiteres Geschäftsgebiet: Er wird zum Stromversorger. In Partnerschaft mit der oberösterreichischen Energie AG wird Hofer Grünstrom ins Leben gerufen. Unter dieser Marke will Hofer Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen in Österreich anbieten. Ab 7. April soll es mit drei Bezugstarifen und einem Einspeisetarif für selbst produzierten Photovoltaikstrom losgehen.

Ein Jahr Fixpreis oder Anpassung im Quartal Der Tarif Fix bietet bei einer 12-monatigen Bindung einen fixen Strompreis von 13,49 Cent pro Kilowattstunde. Der Tarif Fair bietet zu Beginn einen Arbeitspreis von 17,30 Cent/kWh und keine Bindung. Hofer gibt eine "wiederkehrende Preisgarantie". Damit ist gemeint, dass der Strompreis jedes Quartal auf die Konkurrenz ausgerichtet werden soll. Der Tarif soll dabei stets um 10 Prozent, mindestens um 1 Cent günstiger sein als alle anderen Tarife im E-Control Tarifkalkulator. Floater-Tarif mit stündlicher Preisveränderung Der Tarif Spot ist ein Floater mit stündlicher Preisanpassung. Kunden zahlen also jede Stunde jenen Preis, der an den Spotmarkt-Strombörsen erzielt wird. Auf den Großhandelspreis gibt es noch einen Aufschlag von 1,90 Cent/kWh. Bei allen Tarifen wird ein Grundpreis von 4,95 Euro pro Monat verlangt. Die Rechnung wird online als Gesamtrechnung (plus Netzentgelten) ausgestellt.

Einspeisetarif mit monatlicher Anpassung Der Einspeisetarif sieht eine monatliche Anpassung vor und orientiert sich ebenfalls an Marktpreisen. Der jeweilige Preis wird immer im Nachhinein, also nach Monatsende, festgelegt. Wie das Unternehmen auf der Hofer Grünstrom Webseite darstellt, lag der Einspeisepreis im Februar etwa bei theoretischen 11,02 Cent/kWh. In den wärmeren Jahreszeiten würde er auf rund ein Drittel dieses Wertes absinken. Einkaufsgutschein obendrauf Als zusätzliches Zuckerl für spontan Wechselwillige vergibt Hofer einen 20 Euro Warengutschein für den Einkauf im Supermarkt. Die Aktion gilt bis 30. April. Der Wechsel des Stromanbieters soll laut Hofer einfach ablaufen. Hofer übernimmt für Neukunden auch die Kündigung des bisherigen Stromanbieters.