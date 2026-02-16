Erstickungsgefahr: Hofer ruft Faschingskostüm für Kinder zurück

Betroffen ist eine Verkleidung der Marke Lily & Dan, Sorte Marienkäfer, in Größe XS, wie der Lieferant Florett Textil GmbH & Co. KG und der Diskonter Hofer mitteilten.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Rosenmontag von einem Rückruf eines Kinder-Faschingskostüms berichtet.

Als Grund wurde Erstickungsgefahr angegeben. Die Produkte waren seit 9. Februar bis vergangenen Freitag in allen Hofer-Filialen in Österreich erhältlich gewesen.

Die Naht des Klettverschlusses an der Vorderseite des Kostüms könne reißen, lose Teile könnten verschluckt werden, so die Warnung. Es bestehe Erstickungsgefahr für Kleinkinder.

Betroffene Produkte sollen nicht mehr verwendet und "das Karnevalskostüm von Kleinkindern ferngehalten" werden. Der Umhang könne in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Der Preis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.