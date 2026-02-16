Wirtschaft

Erstickungsgefahr: Hofer ruft Faschingskostüm für Kinder zurück

Der Marienkäfer-Umhang sollte nicht mehr verwendet und von Kleinkindern ferngehalten werden.
16.02.2026, 14:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Hofer-Supermarkt mit dem Hofer-Logo im Vordergrund.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat am Rosenmontag von einem Rückruf eines Kinder-Faschingskostüms berichtet. 

Betroffen ist eine Verkleidung der Marke Lily & Dan, Sorte Marienkäfer, in Größe XS, wie der Lieferant Florett Textil GmbH & Co. KG und der Diskonter Hofer mitteilten. 

Prinzessinnenkostüm und Spielzeugauto: Temu ruft Kinderprodukte zurück

Als Grund wurde Erstickungsgefahr angegeben. Die Produkte waren seit 9. Februar bis vergangenen Freitag in allen Hofer-Filialen in Österreich erhältlich gewesen.

Die Naht des Klettverschlusses an der Vorderseite des Kostüms könne reißen, lose Teile könnten verschluckt werden, so die Warnung. Es bestehe Erstickungsgefahr für Kleinkinder.

Betroffene Produkte sollen nicht mehr verwendet und "das Karnevalskostüm von Kleinkindern ferngehalten" werden. Der Umhang könne in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Der Preis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Rückruf Hofer KG Österreich
Agenturen  | 

Kommentare