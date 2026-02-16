Prinzessinnenkostüm und Spielzeugauto: Temu ruft Kinderprodukte zurück
Die Online-Shopping-Plattform Temu ruft gleich zwei Kinderprodukte zurück: ein Prinzessinnenkleid und ein ferngesteuertes Auto. Bei beiden bestehe eine "potenzielle Gefährdung der Sicherheit".
Temu ruft ein gelbes Prinzessinnenkostüm zurück
Beim gelben Prinzessinnenkleid mit der Produkt-ID 601100965063769 gibt Temu folgenden Sicherheitshinweis an: "Die Migration von Chrom VI aus dem Textiletikett überschreitet den gesetzlichen Grenzwert und birgt somit ein Vergiftungsrisiko." Chrom VI bezeichnet eine Oxidationsstufe des chemischen Elements Chrom.
Temu betont in einer Aussendung: "Bitte stellen Sie die Verwendung des zurückgerufenen Produkts unverzüglich ein und entsorgen Sie es sicher. Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass jemand es verwendet, informieren Sie diese Personen bitte über diese Mitteilung."
Alle Kunden, die das Kostüm vor dem 13. Februar 2026 gekauft haben, sind vom Produktsicherheitsrisiko betroffen. Für eine Rückerstattung bittet Temu, sich an das Support Center zu wenden.
Bezeichnung des Produkts: Ein gelbes Prinzessinnenkleid für Mädchen, perfekt für Rollenspiele, Weihnachten, Halloween, Geburtstagsgeschenke und Party-Outfits
Name des Verkäufers: FATIN Kids
Identifikationsnummer: BEIER03
Produkt-ID: 601100965063769
Temu ruft ein ferngesteuertes Auto mit 2.4GHz Kletterrad zurück
Auch ein weiteres Spielzeug für Kinder, das ebenfalls auf Temu erhältlich ist, ist aktuell von einer Rückrufaktion betroffen. Die Verwendung des ferngesteuerten Autos mit 2.4GHz Kletterrad mit der Produkt-ID 601100125480243 sollte sofort aus folgendem Grund eingestellt werden, schreibt Temu in einer Aussendung:
"Die Batteriefachabdeckungen der Funkfernsteuerung und des Fahrzeugs sind nicht ausreichend gesichert, sodass die Batterie zugänglich ist und die Gefahr von Verbrennungen oder Vergiftungen besteht."
Bezeichnung des Produkts: Ferngesteuertes Auto mit 2.4GHz Kletterrad, geeignet für verschiedene Geländearten, Metallgehäuse, Hochgeschwindigkeits-Fernsteuerungsauto, Allradantrieb Spielzeug, perfekt als Geschenk zu Halloween und Weihnachten
Name des Verkäufers: Remote Control Car Toy Kingdom
Identifikationsnummer: 9235540968
Produkt-ID: 601100125480243
Hier gilt ebenso: Alle Kunden, die das Produkt vor dem 13. Februar 2026 gekauft haben, sind von der Rückrufaktion betroffen. Temu bittet erneut, sich an das Support Center zu wenden.
