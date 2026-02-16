Wirtschaft

Prinzessinnenkostüm und Spielzeugauto: Temu ruft Kinderprodukte zurück

"Potenzielle Gefährdung der Sicherheit" sei bei beiden Produkten gegeben, heißt es von Seiten von Temu.
16.02.2026, 14:01

gelbes Prinzessinnenkleid

Die Online-Shopping-Plattform Temu ruft gleich zwei Kinderprodukte zurück: ein Prinzessinnenkleid und ein ferngesteuertes Auto. Bei beiden bestehe eine "potenzielle Gefährdung der Sicherheit". 

Temu ruft ein gelbes Prinzessinnenkostüm zurück

Beim gelben Prinzessinnenkleid mit der Produkt-ID 601100965063769 gibt Temu folgenden Sicherheitshinweis an: "Die Migration von Chrom VI aus dem Textiletikett überschreitet den gesetzlichen Grenzwert und birgt somit ein Vergiftungsrisiko." Chrom VI bezeichnet eine Oxidationsstufe des chemischen Elements Chrom. 

Temu betont in einer Aussendung: "Bitte stellen Sie die Verwendung des zurückgerufenen Produkts unverzüglich ein und entsorgen Sie es sicher. Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass jemand es verwendet, informieren Sie diese Personen bitte über diese Mitteilung."

Alle Kunden, die das Kostüm vor dem 13. Februar 2026 gekauft haben, sind vom Produktsicherheitsrisiko betroffen. Für eine Rückerstattung bittet Temu, sich an das Support Center zu wenden.

ferngesteuertes Spielzeugauto

Temu ruft ein ferngesteuertes Auto mit 2.4GHz Kletterrad zurück

Auch ein weiteres Spielzeug für Kinder, das ebenfalls auf Temu erhältlich ist, ist aktuell von einer Rückrufaktion betroffen. Die Verwendung des ferngesteuerten Autos mit 2.4GHz Kletterrad mit der Produkt-ID 601100125480243 sollte sofort aus folgendem Grund eingestellt werden, schreibt Temu in einer Aussendung: 

"Die Batteriefachabdeckungen der Funkfernsteuerung und des Fahrzeugs sind nicht ausreichend gesichert, sodass die Batterie zugänglich ist und die Gefahr von Verbrennungen oder Vergiftungen besteht."

Hier gilt ebenso: Alle Kunden, die das Produkt vor dem 13. Februar 2026 gekauft haben, sind von der Rückrufaktion betroffen. Temu bittet erneut, sich an das Support Center zu wenden. 

