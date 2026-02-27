Hipp baut Stellen in Gmunden ab: Vorwürfe nach Kündigungen

Beim Babynahrungshersteller HiPP sorgt eine unternehmerische Entscheidung für Unruhe. Eine von vier Produktionslinien am Standort im oberösterreichischen Gmunden wird mit Ende Februar stillgelegt, 26 der rund 400 Beschäftigten am Standort verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Hipp: "Wettbewerbsfähigkeit des Werks sichern"

Das deutsche Unternehmen begründet den Schritt gegenüber der Kronen Zeitung folgendermaßen: "Hipp hat nach technischer und wirtschaftlicher Bewertung entschieden, eine der vier Produktionslinien am Standort Gmunden mit Ende Februar stillzulegen." Der Schritt sei ein Teil der Strategie, "um die Wettbewerbsfähigkeit des Werks zu sichern". Gleichzeitig betont das Unternehmen, man stehe weiterhin zum Standort Gmunden.