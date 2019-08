Hervis eröffnet heuer zwölf weitere Filialen

Der heimische Sporthändler Hervis lässt sich durch die zunehmende Konkurrenz nicht bremsen und setzt weiter auf Expansion. Noch heuer sollen zwölf neue Filialen hinzukommen, kündigte Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt am Mittwoch an. Sieben der neuen Standorte sind in Rumänien, fünf in Österreich, vor allem in Ober- und Niederösterreich. Die bestehenden Filialen in Völs/ Tirol und in Liezen/ Steiermark werden modernisiert und im Herbst neu eröffnet.