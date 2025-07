Herkunft von Kartoffel-Chips meist unbekannt

Im Zuge eines Marktchecks hat Greenpeace Kartoffelchips in österreichischen Supermärkten untersucht und fand bei den 155 der untersuchten Produkten mangelnde Transparenz bei der Herkunft der Zutat Öl sowie weite Transportwege. Zudem wurde bemängelte, dass nur sieben Bio-Chips in den Regalen zu finden warenwaren.

"Bei den konventionellen Chips informiert nur Kelly auf den Verpackungen, dass die Kartoffeln aus Österreich kommen, bei den meisten anderen Chips-Marken bleibt die Herkunft unklar", hieß es am Dienstag in einer Aussendung der NGO. Und was Bio-Chips betrifft, so hieß es von Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktcheck: "Auch bei Snacks muss es möglich sein, biologisch einzukaufen."