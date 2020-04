Heimische Hoteliers wollen so rasch wie möglich wieder öffnen

Einen konkreten Wunschtermin für eine Öffnung will die Branchenvertreterin nicht nennen – „so rasch wie möglich“ -, die Gastronomen dürfen bekanntlich ab 15. Mai wieder Gäste bewirten. Das Gesundheitsrisiko für Hotelgast und Personal hält sie durch Sicherheitsabstände etwa beim Check-In oder Frühstücksbuffett für minimierbar. In der Ferienhotellerie sei der Sommer auch nicht mit dem Winter vergleichbar, da sich der Gast viel mehr im Freien aufhalten würde. Man könne aber auch an die Eigenverantwortung der Gäste appellieren, so Kraus-Winkler.