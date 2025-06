Gorenje-Österreich-Chef: "Sind eine unterschätzte Marke"

Trotz gestiegener Produktionskosten seien Preiserhöhung im heiß umkämpften Markt kaum umsetzbar. Der Konsument habe sich an bestimmte Preisschwellen gewohnt, die nur schwer zu überspringen seien. Der chinesische Elektronikriese versucht daher mit einer Zwei-Marken-Politik seine Haushaltsgeräte in unterschiedlichen Preisklassen zu positionieren. Gorenje im unteren und mittleren Segment, Hisense im oberen.

Das Werk in Velenje/Slowenien produziert nach wie vor Haushaltsgeräte – und zwar nicht nur für den europäischen, sondern auch für den asiatischen Markt. Vor allem Backöfen „Made in Europe“ sind in China begehrt. „In Fernost ist Gorenje eine Premium-Marke“, erzählt Kuzmits. Der Bereich Einbauküche sei dort erst im Kommen. Weitere Produktionsstätten in Europa gibt es in Serbien, wo gerade erweitert wurde, und in Tschechien.