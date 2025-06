Xiaomi drängt ins Premium-Segment: "Billig waren wir nie"

Das Sortiment auf mi.com/at umfasst mehr als 400 Produkte rund um das vernetzte Heim – von Handys, Klimageräten und Kaffeeautomaten bis zu Saugrobotern und Haartrockner. Erstmals in Österreich werden auch TV-Geräte in verschiedenen Preisklassen angeboten.

Shops zugesperrt

Im stationären Handel lief es für Xiaomi zuletzt nicht gut. Die beiden von Partnern betriebenen Geschäfte im Donauzentrum und der Shopping City Süd (SCS) wurden wieder geschlossen.

Am Smartphone-Markt sind die Chinesen mit einem Marktanteil von 14 Prozent weltweit – und auch in Österreich – die Nummer 3 hinter Samsung und Apple. Anders als chinesische Mitbewerber zielt Xiaomi vermehrt auf das Premium-Segment ab. Günstige Einsteiger-Modelle werden unter der neuen Marke „Poco“ verkauft. „Billig waren wir nie, höchstens billiger als so manch etablierte Marke“, sagt Lindebner. Den Kunden werde zwar weiterhin das volle Preisspektrum angeboten, aber seit dem Einstieg in den Premium-Automarkt gebe es eine klare Premium-Ausrichtung.