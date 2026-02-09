Haushaltsenergie im Dezember: Anstieg um 9 Prozent

Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember 2025 im Jahresvergleich um 9,0 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 41,9 Prozent war Strom einmal mehr Preistreiber, wie aus dem Energiepreisindex (EPI) der Österreichischen Energieagentur hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise für Haushaltsenergie hingegen um insgesamt 1,2 Prozent zurück, wobei vor allem Heizöl und Treibstoffe billiger wurden.

Insbesondere seit Jahresbeginn ist der Strompreis für Endkundinnen und Endkunden massiv gestiegen. Die Energieagentur erklärt dieses Plus vor allem mit dem Wegfall staatlicher Entlastungsmaßnahmen wie der "Strompreisbremse" Anfang 2025. "Dieser Einmaleffekt beeinflusste im Dezember letztmalig die Inflationsrate", hieß es weiter.

Ab den im Februar veröffentlichten Jänner-Werten werde der Jahresabstand beim EPI für Strom deutlich zurückgehen. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise für Strom im Dezember mit plus 0,3 Prozent weitgehend stabil.